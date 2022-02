Commissione Ue vara Data Act su condivisione dati industriali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Commissione europea ha proposto oggi a Bruxelles un nuovo regolamento ("Data Act") che introduce norme armonizzate su chi può utilizzare i dati generati nell'Ue da consumatori e imprese in tutti i ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Laeuropea ha proposto oggi a Bruxelles un nuovo regolamento ("Act") che introduce norme armonizzate su chi può utilizzare igenerati nell'Ue da consumatori e imprese in tutti i ...

Advertising

Antigon25386936 : RT @mariobianchi18: Il #21febbraio 2012 l'#Eurogruppo vara il secondo pacchetto da 130 mld di euro che servono alla Grecia per scongiurare… - Carmela_oltre : RT @mariobianchi18: Il #21febbraio 2012 l'#Eurogruppo vara il secondo pacchetto da 130 mld di euro che servono alla Grecia per scongiurare… - mariobianchi18 : Il #21febbraio 2012 l'#Eurogruppo vara il secondo pacchetto da 130 mld di euro che servono alla Grecia per scongiur… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissione vara Commissione Ue vara Data Act su condivisione dati industriali La Commissione svilupperà anche dei modelli di termini contrattuali per aiutare le società a redigere e negoziare contratti equi di condivisione dei dati. Il Data Act prevede anche delle disposizioni ...

Decreto sostegni: il Parlamento vara l'istituzione del fondo "ristori educativi" (22/02/2022) Il fondo 'ristori educativi' è previsto in un emendamento che vede come primi firmatari i deputati Paolo Lattanzio, Capogruppo del Partito Democratico in Commissione Parlamentare per l'infanzia e l'...

Commissione Ue vara Data Act su condivisione dati industriali askanews Commissione Ue vara Data Act su condivisione dati industriali Bruxelles, 23 feb. (askanews) - La Commissione europea ha proposto oggi a Bruxelles un nuovo regolamento ('Data Act') che introduce norme ...

Giovanni Matta, da “gregario” di Lima a onorevole in Commissione Antimafia La cosa si capisce dalla lettura dei dossier in possesso della Commissione, perché da essi si ricavano una serie di elementi che riguardano aspetti vari dell'attività dell'onorevole Matta come ...

Lasvilupperà anche dei modelli di termini contrattuali per aiutare le società a redigere e negoziare contratti equi di condivisione dei dati. Il Data Act prevede anche delle disposizioni ...Il fondo 'ristori educativi' è previsto in un emendamento che vede come primi firmatari i deputati Paolo Lattanzio, Capogruppo del Partito Democratico inParlamentare per l'infanzia e l'...Bruxelles, 23 feb. (askanews) - La Commissione europea ha proposto oggi a Bruxelles un nuovo regolamento ('Data Act') che introduce norme ...La cosa si capisce dalla lettura dei dossier in possesso della Commissione, perché da essi si ricavano una serie di elementi che riguardano aspetti vari dell'attività dell'onorevole Matta come ...