Civitavecchia | Enel si ritira | addio centrale a gas | ora si punta sulle rinnovabili

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)– “, all’asta per il capacity market di Terna, non ha presentato la richiesta di una nuova quota di gas per ladi Torrevaldaliga Nord a. Questo vuol dire che laa gas non si farà e che sarà invece possibile riprogrammare un futuro diverso, basato su fonti, per un territorio che ha tanto sofferto”. Lo annuncia Roberta Lombardi, assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale della Regione Lazio. “Sono molto felice e orgogliosa di questo risultato storico – prosegue Lombardi – in cui trova finalmente espressione il bisogno di riscatto di un territorio che viene da 80 anni di servitù energetica e che allo stesso tempo getta le basi per una nuova visione di politica energetica, basata su fonti ...

"Nessuna riconversione a gas della centralediha ascoltato il territorio e, considerate le esigenze aggiornate del sistema elettrico nell'area, non ha candidato l'impianto diall'asta di Terna per il ...La conferma arriva dal bando per il capacity market emanato da Terna:infatti non ha presentato nessun progetto per la centrale di'.“La notizia che tutti i civitavecchiesi stavano aspettando finalmente è ufficiale: a Civitavecchia non sorgerà una nuova centrale a gas. La conferma arriva dal bando per il capacity market emanato da ...Secondo Lombardi "Enel - all’asta per il capacity market di Terna - non ha presentato la richiesta di una nuova quota di gas per la centrale di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia" ...