“Ci saremo anche noi”. Isola dei Famosi 2022, la coppia di vip conferma tutto (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si comincia a parlare dei protagonisti che saranno ‘spediti’ all’Isola dei Famosi. Come sapete, il programma ripartirà su Canale 5 in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Da quello che si sa, i concorrenti saranno divisi in single e coppie. E ora, il settimanale Nuovo Tv ha svelato la prima coppia, appunto, del reality. Si tratta di Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo. A raccontarlo in prima persona è proprio la Del Santo che appare più determinata che mai a vivere questa nuova avventura. Come ricorderete, non è la prima esperienza per Lory Del Santo in Honduras. La showgirl e regista ha già vinto l’edizione del 2005 dell’Isola dei Famosi, all’epoca ancora condotta da Simona Ventura e in onda su Rai Due. Ora però Lory Del Santo non vuole vincere, ma semplicemente ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si comincia a parlare dei protagonisti che saranno ‘spediti’ all’dei. Come sapete, il programma ripartirà su Canale 5 in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. Da quello che si sa, i concorrenti saranno divisi in single e coppie. E ora, il settimanale Nuovo Tv ha svelato la prima, appunto, del reality. Si tratta di Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo. A raccontarlo in prima persona è proprio la Del Santo che appare più determinata che mai a vivere questa nuova avventura. Come ricorderete, non è la prima esperienza per Lory Del Santo in Honduras. La showgirl e regista ha già vinto l’edizione del 2005 dell’dei, all’epoca ancora condotta da Simona Ventura e in onda su Rai Due. Ora però Lory Del Santo non vuole vincere, ma semplicemente ...

Advertising

borghi_claudio : Nel caso qualcuno dopo due anni si fosse dimenticato ricordo che il MES è quella cosetta per cui alla prossima cris… - marketingpmi : Leggo gente che afferma 'beh anche Putin deve stare attento. Non sarà facile vendere gas ad altri' o boiate del gen… - CuocoFiorellino : RT @nerosalvo: Saremo la prima generazione di quelli che racconteranno ai nipoti la terza guerra mondiale e gliela documenteremo anche con… - 0NLYTH3BR4V3E : RT @harsh10440180: potremmo anche non essere sotto lo stesso tetto, ma almeno siamo sotto lo stesso cielo, lo saremo sempre. quindi, quando… - harsh10440180 : potremmo anche non essere sotto lo stesso tetto, ma almeno siamo sotto lo stesso cielo, lo saremo sempre. quindi, q… -