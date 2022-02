Chi è Giulia Diana, la fidanzata di Ghemon (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sarà che sono una coppia molto riservata, sarà che il rapper di Avellino, Ghemon, preferisce parlare più di musica che della propria vita privata, ma le informazioni su Giulia Diana, la fidanzata di Ghemon, sono pochissime: partiamo dal profilo Instagram di Giulia e cerchiamo di scoprire qualcosa in più su di lei. Giulia Diana, originaria di Aprilia, in provincia di Latina, sulla biografia del suo profilo si definisce “naturalizzata napoletana”; i motivi possono essere molteplici: da un’affezione particolare a Napoli (tra l’altro terra d’origine della madre), a un trasferimento per vivere accanto al fidanzato Ghemon. L’unica certezza è il profondo legame di Giulia con la città partenopea, testimoniato anche da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sarà che sono una coppia molto riservata, sarà che il rapper di Avellino,, preferisce parlare più di musica che della propria vita privata, ma le informazioni su, ladi, sono pochissime: partiamo dal profilo Instagram die cerchiamo di scoprire qualcosa in più su di lei., originaria di Aprilia, in provincia di Latina, sulla biografia del suo profilo si definisce “naturalizzata napoletana”; i motivi possono essere molteplici: da un’affezione particolare a Napoli (tra l’altro terra d’origine della madre), a un trasferimento per vivere accanto al fidanzato. L’unica certezza è il profondo legame dicon la città partenopea, testimoniato anche da ...

