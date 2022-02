Borrell: Putin suona la fine ricreazione democratica in Ucraina (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato che non incontrerà più il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a Ginevra questa settimana. "Ora che vediamo l'inizio dell'invasione e che la Russia ha chiarito il suo totale rifiuto della diplomazia, non ha senso andare avanti con quell'incontro in questo momento", ha detto Blinken. "Mi sono consultato con i nostri alleati e partner: tutti sono d'accordo". L'annuncio di Blinken arriva all'indomani del riconoscimento da parte del presidente russo Vladimir Putin delle due regioni separatiste in Ucraina come indipendenti insieme all'annuncio ha dello schieramento di forze di "mantenimento della pace". Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e alti funzionari statunitensi hanno poi affermato che le mosse di Putin hanno segnato l'inizio di una nuova invasione russa ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato che non incontrerà più il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a Ginevra questa settimana. "Ora che vediamo l'inizio dell'invasione e che la Russia ha chiarito il suo totale rifiuto della diplomazia, non ha senso andare avanti con quell'incontro in questo momento", ha detto Blinken. "Mi sono consultato con i nostri alleati e partner: tutti sono d'accordo". L'annuncio di Blinken arriva all'indomani del riconoscimento da parte del presidente russo Vladimirdelle due regioni separatiste income indipendenti insieme all'annuncio ha dello schieramento di forze di "mantenimento della pace". Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e alti funzionari statunitensi hanno poi affermato che le mosse dihanno segnato l'inizio di una nuova invasione russa ...

