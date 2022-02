Alex Belli diffida Katarina ma l’ex moglie non ci sta: “Non siamo tutte al suo comando” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Barbara d’urso ha trovato il modo di tornare a fare il suo Pomeriggio 5 e lo sta facendo da settimane. Anche nella puntata in onda ieri, 22 febbraio 2022, sembrava di essere tornati indietro nel tempo, quando Katarina e Alex erano praticamente sempre in onda per parlare dei tradimenti del Belli. Del resto, se il man può essere protagonista assoluto del GF VIP 6, perchè la d’Urso non dovrebbe cavalcare questa storia? E così nella puntata di ieri, il prode Alex è stato rappresentato nello studio di Pomeriggio 5 da Stella la sua grande amica e assistente. Stella ha deciso di fare delle domande particolari a Katarina Raniakova che finalmente, tra l’altro, ha ottenuto il tanto agognato divorzio e adesso è realmente l’ex moglie di Alex ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Barbara d’urso ha trovato il modo di tornare a fare il suo Pomeriggio 5 e lo sta facendo da settimane. Anche nella puntata in onda ieri, 22 febbraio 2022, sembrava di essere tornati indietro nel tempo, quandoerano praticamente sempre in onda per parlare dei tradimenti del. Del resto, se il man può essere protagonista assoluto del GF VIP 6, perchè la d’Urso non dovrebbe cavalcare questa storia? E così nella puntata di ieri, il prodeè stato rappresentato nello studio di Pomeriggio 5 da Stella la sua grande amica e assistente. Stella ha deciso di fare delle domande particolari aRaniakova che finalmente, tra l’altro, ha ottenuto il tanto agognato divorzio e adesso è realmentedi...

LimpidaVNZNO : @cleoliv24 Perché, ad Alex Belli in bagno senza microfono con Delia hanno detto qualcosa? - infoitcultura : GF Vip. Alex Belli, Soleil e Delia, il triangolo amoroso finisce nel mirino di Marino Balotelli e Karina - sonjagoronja : Nella puntata di ieri, a causa della nomination, c'è stata una diatriba tra Soleil e Davide. Ma questa non è la pri… - Arabella_88888 : RT @IlariaCalvani: - FedericaBagnol3 : In pratica Alex belli è rientrato per riconquistare la moglie e per fare dire a soleil che era innamorata pur sapen… -