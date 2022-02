(Di martedì 22 febbraio 2022) KIEV () (ITALPRESS) – “Le recenti azionisono una violazionesovranità e dell’integrità territoriale del nostro Stato”. Lo ha detto il presidente dell’, Volodymyr, in un discorso alla nazione, dopo la decisione russa di riconoscere l’indipendenza del Donbass.“Tutta la responsabilità per le conseguenze di queste azioni ricade sulla leadership politica russa”, ha aggiunto il presidente ucraino, che ha ribadito: “Vogliamo la pace, ma non”.“Non cederemo niente a nessuno – ha spiegato-. I confini internazionali dell’resteranno gli stessi”. Il presidente ha chiesto “una soluzione politica e diplomatica”, ...

Advertising

Adnkronos : #Ucraina, media: 'Zelensky vuole introdurre legge marziale nel #Donbass'. - sole24ore : ?? #Ucraina, Putin riconosce il Donbass filorusso. ?? Delusione di Francia e Germania. Il presidente ucraino… - fattoquotidiano : L’Ucraina è pronta a rinunciare all’adesione alla Nato “per evitare il conflitto”. Il cancelliere tedesco Scholz in… - LaNotifica : Ucraina, Zelensky “Non abbiamo paura della Russia, non cediamo nulla” - Piergue_EU : RT @petunianelsole: Putin riconosce repubbliche Donbass. Zelensky, ha convocato una riunione urgente del Consiglio di sicurezza nazionale.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Zelensky

AGI - 'L'chiama le ultime azioni della Russia una violazione della sovranità e dell'integrità territoriale del nostro stato'. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymiraggiungendo che gli ...Il presidente: "Non cederemo niente". La Russia lascia aperto il canale diplomatico. Condanna dell'Occidente, la Cina invita alla moderazione Precipita drammaticamente la crisi in. Con una mossa a ...Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha proposto ripetutamente la candidatura della Turchia al ruolo di mediatore, ha incontrato il collega ucraino Volodimir Zelensky a Kiev il 3 febbraio e ha ...“Non abbiamo paura della Russia”, questa la replica del presidente ucraino, Volodimyr Zelensky, che in un discorso alla nazione ha ribadito che gli ucraini non cederanno «un solo pezzo» del Paese.