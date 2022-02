Advertising

Agenzia_Ansa : Precipita la crisi in Ucraina. Dopo la mossa ieri del presidente russo Putin, l'Occidente prepara la risposta. 'Ogg… - MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Borrell: oggi l'Ue adotterà prime sanzioni contro la Russia #ue #parigi #consigliodegliaffariesteri… - TV7Benevento : Ucraina: Borrell, 'bene Germania su Nord Stream 2, rende più forte Ue' - - beneventoapp : **Ucraina: Borrell, ‘sanzioni non fanno miracoli, ma fanno male’**: Bruxelles, 22 feb. (Adnkronos) - 'E' evidente c… - globalistIT : Ecco le decisioni Ue -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Borrell

...- Conferenza stampa dell'Alto rappresentante Josepe del ministro degli Esteri francese, Jean - Yves Le Drian. Ore 19.00 (italiane) - Il presidente Usa, Joe Biden, parla sulla crisie ...Per gli Stati Uniti quello della Russia è stato non solo 'un attacco all'', ma 'un attacco ... Josep, arrivando a Parigi al Forum per la Cooperazione Indo - Pacifica. 'Un Consiglio degli ...Bruxelles, 22 feb. "Vorrei spendere una parola di apprezzamento per la Germania, che ha reso più forte il nostro messaggio" alla Russia, "fermando l'autorizzazione del gasdotto Nord Stream 2". Lo ...L’Ucraina non prenderà in considerazione un ritiro delle truppe ... «Oggi pomeriggio adotteremo le prime sanzioni» ha detto l’Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue, Josep Borrell, arrivando a ...