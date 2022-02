The Batman, Paul Dano: "Non riuscivo più a dormire perché il mio Enigmista mi ha terrorizzato" (Di martedì 22 febbraio 2022) Paul Dano ha descritto le difficoltà nell'interpretare un villain ad alto tasso emotivo come l'Enigmista che, durante le riprese di The Batman, è arrivato a toglierli il sonno. Paul Dano ha ammesso di aver avuto difficoltà a dormire durante le riprese di The Batman per colpa del suo personaggio, il villain Enigmista, che ha trovato davvero terrificante. Paul Dano ha confessato a Entertainment Weekly di aver avuto non poche difficoltà a uscire dal personaggio del nemico di Batman svelando: "C'era una scena con il personaggio di Peter Sarsgaard, il procuratore distrettuale di Gotham Gil Colson. Era davvero intensa. La notte non riuscivo a dormire ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 febbraio 2022)ha descritto le difficoltà nell'interpretare un villain ad alto tasso emotivo come l'che, durante le riprese di The, è arrivato a toglierli il sonno.ha ammesso di aver avuto difficoltà adurante le riprese di Theper colpa del suo personaggio, il villain, che ha trovato davvero terrificante.ha confessato a Entertainment Weekly di aver avuto non poche difficoltà a uscire dal personaggio del nemico disvelando: "C'era una scena con il personaggio di Peter Sarsgaard, il procuratore distrettuale di Gotham Gil Colson. Era davvero intensa. La notte non...

