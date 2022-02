Terremoto in Calabria, scossa magnitudo 3.2 in provincia di Catanzaro (Di martedì 22 febbraio 2022) La terra ha tremato nel pomeriggio in Calabria. Una scossa di Terremoto è stata registrata alle 15.29 di oggi nella zona della Presila Catanzarese. La magnitudo rilevata è stata pari a 3.2. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro del sisma è stato a sette chilometri dall'abitato di Albi, con ipocentro a 23 chilometri di profondità.Il sisma è stato avvertito dalla popolazione nei comuni della zona. Rilevato anche ai piani superiori degli edifici a Catanzaro. Non si segnalano al momento danni alle persone o alle cose. Leggi su tg24.sky (Di martedì 22 febbraio 2022) La terra ha tremato nel pomeriggio in. Unadiè stata registrata alle 15.29 di oggi nella zona della Presila Catanzarese. Larilevata è stata pari a 3.2. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro del sisma è stato a sette chilometri dall'abitato di Albi, con ipocentro a 23 chilometri di profondità.Il sisma è stato avvertito dalla popolazione nei comuni della zona. Rilevato anche ai piani superiori degli edifici a. Non si segnalano al momento danni alle persone o alle cose.

