Spotify Car Thing debutta sul mercato

Advertising

TuttoTechNet : Niente più inviti, Spotify Car Thing è ora disponibile per tutti (negli USA) - puntotweet : Car Thing: così Spotify suona su tutte le auto - GothicBrimi : FINALMENTE COLOCARAM CAR SONG DO ELASTICA NO SPOTIFY NOSSA - car_cimini : RT @salida_pod: ?? ?????????? ?????????? ??? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Spotify Car

Thing , il nuovo device dedicato all'ascolto di musica in auto, ha superato in modo positivo il periodo di prova ed è ora disponibile sul mercato americano al prezzo di 89,99 dollari. Ne ...Questo è un contenuto esclusivo per gli iscritti a Music Biz controllo dell'utente in corso Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!Thing ,La fotografia ...It's finally happened; Spotify has put its Car Thing device on sale to the general public. This is the company's first piece of hardware, and we've been ...Spotify ha rilasciato il suo primo smart player dedicato alle auto dopo alcuni anni di pianificazione e un periodo di test cominciato con un campione di utenti fin dal 2019. Il dispositivo, come ...