Serie A | la classifica a confronto dopo 26 giornate

(Di martedì 22 febbraio 2022) Quello appena terminato è stato un weekend ricco di colpi di scena, e iltra ladiA attuale e passata è sempre più chiaro. In particolare, la capolista Milan viene fermata sul 2-2 dal fanalino di coda Salernitana, rinfrancata dall’arrivo in panchina di Davide Nicola. I rossoneri inciampano non riuscendo ad allungare in vetta, ma senza conseguenze clamorose, perché sull’altra sponda di Milano la situazione non è certamente migliore. L’Inter, infatti, cade in casa contro il Sassuolo (-3), che si impone per 0-2. A questo punto della stagione, l’anno scorso, i nerazzurri avevano la meglio sull’Atalanta, mettendo un mattoncino importante sulla vittoria dello Scudetto. Adesso, tuttavia, la situazione è totalmente diversa, e gli 8 punti in meno pesano eccome, soprattutto se si considera la presenza di un caparbio ...