Salvini: “Morisi? Per il suo bene gli sconsiglio di lavorare con me” (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Luca Morisi? “Per me l’amicizia e la lealtà vengono prima di ragionamenti politici. Luca sta bene ed è quello che mi interessa. E’ stato massacrato perché lavora con me. Vicende di vita privata non mi interessano… non sono nessuno per giudicare. Mi metto nei panni di chi è stato massacrato per giorni e giorni, ha dovuto spegnere il telefonino e andare molto lontano dall’Italia per giorni e giorni”. Così Matteo Salvini, intervenendo alla presentazione del libro ‘Lobby & Logge’. “Luca sta bene – ribadisce Salvini a proposito del suo ex guru dei social – riprenderà a lavorare. Gli sconsiglio di lavorare con me. E’ bravissimo, sul mercato potrebbe guadagnare dieci volte di più. Crede nella nostra battaglia. Gli ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Luca? “Per me l’amicizia e la lealtà vengono prima di ragionamenti politici. Luca staed è quello che mi interessa. E’ stato massacrato perché lavora con me. Vicende di vita privata non mi interessano… non sono nessuno per giudicare. Mi metto nei panni di chi è stato massacrato per giorni e giorni, ha dovuto spegnere il telefonino e andare molto lontano dall’Italia per giorni e giorni”. Così Matteo, intervenendo alla presentazione del libro ‘Lobby & Logge’. “Luca sta– ribadiscea proposito del suo ex guru dei social – riprenderà a. Glidicon me. E’ bravissimo, sul mercato potrebbe guadagnare dieci volte di più. Crede nella nostra battaglia. Gli ...

