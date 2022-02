Salario minimo, Conte a Letta: “Convergere su ddl M5S” (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Salario minimo, apertura del leader Pd Enrico Letta? “Mi fa piacere, è l’occasione per sgombrare il campo da dubbi e Convergere sul nostro ddl che è già incardinato in Senato”. Così il leader M5S Giuseppe Conte, intercettato dall’Adnkronos. “Passiamo tutti dalle parole ai fatti. È ora di dare una risposta degna alla precarietà del lavoro”, sottolinea. CONCESSIONI BALNEARI – “Abbiamo appena incontrato una delegazione dei sindacati dei balneari, c’è stato un ampio confronto, credo che questo sia il momento del dialogo per poter affrontare questo problema molto complesso con competenza ed equilibrio. Il M5S su questo si è già cimentato, sta offrendo delle soluzioni concrete e continuerà a farlo”, dice poi ai cronisti il leader pentastellato. “Vogliamo tutelare l’interesse pubblico, ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) –, apertura del leader Pd Enrico? “Mi fa piacere, è l’occasione per sgombrare il campo da dubbi esul nostro ddl che è già incardinato in Senato”. Così il leader M5S Giuseppe, intercettato dall’Adnkronos. “Passiamo tutti dalle parole ai fatti. È ora di dare una risposta degna alla precarietà del lavoro”, sottolinea. CONCESSIONI BALNEARI – “Abbiamo appena incontrato una delegazione dei sindacati dei balneari, c’è stato un ampio confronto, credo che questo sia il momento del dialogo per poter affrontare questo problema molto complesso con competenza ed equilibrio. Il M5S su questo si è già cimentato, sta offrendo delle soluzioni concrete e continuerà a farlo”, dice poi ai cronisti il leader pentastellato. “Vogliamo tutelare l’interesse pubblico, ...

