Roma, anche la Chiesa dice NO a Gualtieri sugli impianti di Cesano e Casal Selce (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma. Il potere "spirituale" si oppone a quello "temporale", e viceversa. Una disputa che va avanti da secoli, da quando la Chiesa è stata costretta a riconoscere gli stati e le organizzazioni cittadine con cui ne ha diviso le peculiarità. Nel sottosuolo della Capitale, la lotta è viva più che mai, soprattutto di questi tempi. anche la Chiesa, infatti, prende posizione sui biodigestori che il Campidoglio vuole realizzare a Casal Selce e Cesano. E lo fa schierandosi contro le posizioni del Sindaco Gualtieri, che sul tema cerca di mantenere "la barra dritta", ma senza grossi successi. Parliamo della questione dei due impianti anaerobici per consentire il trattamento dei rifiuti organici attraverso un processo di compostaggio. Se ne parla ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma anche 'Sono un Casamonica', 33enne romano arrestato per estorsione e rapina Il 33enne dovrà rispondere anche di estorsione: si era finto un Casamonica per non pagare in un bar. I Carabinieri della stazione Roma Flaminia, hanno eseguito un'ordinanza che dispone misure ...

La Giornata Parlamentare del 22 febbraio 2022 Roma fin dall'inizio della crisi si è spesa per trovare una soluzione diplomatica , con la fermezza ... Il riconoscimento dei separatisti filo - russi ha scosso anche il Parlamento, a partire da alcuni ...

Roma, anche Pinto può essere squalificato per condotta ingiuriosa: rischia un mese di inibizione TUTTO mercato WEB Ucraina, la galassia di Putin: i Paesi amici, tra dubbi e distinguo Roma, 22 feb. (askanews ... Alcuni di questi Paesi si sono anche impegnati a sostenere Mosca in caso di conflitto: un rischio sempre più elevato nelle ultime ore, dopo il discorso di ieri ...

Firicano: "La classifica del Napoli non rispecchia le qualità della squadra” La classifica del Napoli non rispecchia le qualità della squadra. Tra questi dico anche che secondo me Mourinho non è l'allenatore adatto alla Roma. La società doveva fare un percorso e per questo ...

