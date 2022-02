Repubblica, Corbo: “Napoli osservato da banche d’affari, ADL deve essere pronto ad esaminare proposte” (Di martedì 22 febbraio 2022) Sulle pagine di Repubblica, a firma di Antonio Corbo, si parla del calcio italiano e del continuo arrivo di nuovi investitori, con un altro club finito in mani straniere. Il riferimento è ovviamente all’Atalanta. Una delle poche squadre di vertice rimaste così come venti anni fa è il Napoli di Aurelio De Laurentiis: “Che il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Sulle pagine di, a firma di Antonio, si parla del calcio italiano e del continuo arrivo di nuovi investitori, con un altro club finito in mani straniere. Il riferimento è ovviamente all’Atalanta. Una delle poche squadre di vertice rimaste così come venti anni fa è ildi Aurelio De Laurentiis: “Che il L'articolo

Advertising

tuttonapoli : Corbo su Repubblica: 'S'è perso il conto degli infortuni muscolari! Doveva esserci un confronto...' - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: REPUBBLICA - Corbo: 'Mertens, per lui una splendida opportunità la vetrina del Camp Nou' - susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Corbo: 'Mertens, per lui una splendida opportunità la vetrina del Camp Nou' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Corbo: 'Mertens, per lui una splendida opportunità la vetrina del Camp Nou' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Corbo: 'Mertens, per lui una splendida opportunità la vetrina del Camp Nou' -