Referendum, Virginia Fiume: "Bocciatura Consulta atto pericoloso. Scoraggia partecipazione e democrazia" (Di martedì 22 febbraio 2022) "Coordinare la campagna referendaria per gli italiani all'estero e' stata un'esperienza straordinaria che ha dato prova di come su questi temi ci sia una maturita' di dibattito e consapevolezza ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) "Coordinare la campagna referendaria per gli italiani all'estero e' stata un'esperienza straordinaria che ha dato prova di come su questi temi ci sia una maturita' di dibattito e consapevolezza ...

Advertising

damy85twit : RT @gingerale_1990: Emma #Bonino e @marcocappato ospiti domani sera a @chetempochefa sul #Referendum per l'#EutanasiaLegale. Presenti anche… - gingerale_1990 : Emma #Bonino e @marcocappato ospiti domani sera a @chetempochefa sul #Referendum per l'#EutanasiaLegale. Presenti a… - risio1958 : RT @francofontana43: Referendum Fine vita. “Quel testo avrebbe legalizzato persino le sfide mortali su TikTok”. Per il presidente emerito d… - noth2loos : RT @francofontana43: Referendum Fine vita. “Quel testo avrebbe legalizzato persino le sfide mortali su TikTok”. Per il presidente emerito d… - IoNonFaccioNien : RT @francofontana43: Referendum Fine vita. “Quel testo avrebbe legalizzato persino le sfide mortali su TikTok”. Per il presidente emerito d… -