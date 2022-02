Rainbow Six Siege: svelata Azami, la nuova Operatrice (Di martedì 22 febbraio 2022) Nelle scorse ore, Ubisoft ha svelato con un trailer la nuova aggiunta al roster di Operatori giocabili in Rainbow Six Siege: diamo il benvenuto ad Azami Il tiepido successo di Rainbow Six Extraction, il versante PvE del franchise di Ubisoft, viene ancor più messo in ombra dagli straordinari numeri che ha fatto (e ancora fa) Siege, la sua controparte PvP. Vi abbiamo parlato di pregi e difetti dell’ultimo arrivato a casa R6 nella nostra recensione, che potete trovare cliccando qui, insieme ad alcune guide dedicate come quella inerente le migliori armi e i migliori operatori da utilizzare per iniziare. Nelle scorse ore, però, Ubisoft è tornata a concentrare i suoi sforzi di marketing su Rainbow Six Siege, che si appresta ad entrare nel suo settimo anno ... Leggi su tuttotek (Di martedì 22 febbraio 2022) Nelle scorse ore, Ubisoft ha svelato con un trailer laaggiunta al roster di Operatori giocabili inSix: diamo il benvenuto adIl tiepido successo diSix Extraction, il versante PvE del franchise di Ubisoft, viene ancor più messo in ombra dagli straordinari numeri che ha fatto (e ancora fa), la sua controparte PvP. Vi abbiamo parlato di pregi e difetti dell’ultimo arrivato a casa R6 nella nostra recensione, che potete trovare cliccando qui, insieme ad alcune guide dedicate come quella inerente le migliori armi e i migliori operatori da utilizzare per iniziare. Nelle scorse ore, però, Ubisoft è tornata a concentrare i suoi sforzi di marketing suSix, che si appresta ad entrare nel suo settimo anno ...

