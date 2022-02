Prezzi | Istat conferma | inflazione gennaio +4 | 8% | top da ' 96

Advertising

istat_it : Prezzi al consumo: a gennaio inflazione al 4,8% da 3,9% del mese precedente (confermata la stima preliminare)… - zazoomblog : Prezzi: Istat confermainflazione gennaio +48%top da 96 - #Prezzi: #Istat #confermainflazione - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – A gennaio 2022 l’Istat stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettiv… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: L'inflazione registra una forte accelerazione a gennaio, raggiungendo il livello record da aprile 1996. L'Istat stima un… - villaalbe : RT @Agenzia_Ansa: L'inflazione registra una forte accelerazione a gennaio, raggiungendo il livello record da aprile 1996. L'Istat stima un… -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzi Istat

... ma tensioni inflazionistiche crescenti si manifestano anche in altri comparti merceologici", spiega l'. In particolare, per idei Beni energetici si passa da +29,1% di dicembre a +38,6%, ...L'rende noto che nel mese di gennaio 2022, si stima che l 'indice nazionale deial consumo per l'intera collettività (NIC) , al lordo dei tabacchi, registri un aumento dell'1,6% su base ...Lo rileva l'Istat diffondendo i dati definitivi sui prezzi al consumo a gennaio. Nei capoluoghi delle regioni e delle province autonome e nei comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila ...quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) registrò la medesima variazione tendenziale. Lo rileva l'Istat, spiegando che "i beni energetici regolamentati trainano ...