Piazza Affari recupera e chiude a 26 mila punti (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Grazie ad un miglioramento iniziato nel corso della prima parte, le borse europee hanno chiuso le contrattazioni in sostanziale parità. Ovviamente i riflettori sono puntati sull’Ucraina, dopo che Putin ha riconosciuto due repubbliche auto-proclamatesi indipendenti e inviato truppe. Sul paniere delle blue chip, che si è fermato a 26.043,96 punti (-0,02%), la performance migliore è stata registrata da Inwit (+3,73%), spinta dal fermento nel settore torri. Bene anche Eni e Tenaris (+1,34 e +0,82% rispettivamente), che hanno capitalizzato la terza seduta consecutiva di guadagni del greggio (+0,9% a 93,8 dollari in corrispondenza dello stop agli scambi in Europa). Denaro anche su Nexi (+0,89%), che sarebbe in trattative esclusive per l’acquisto del business del “merchant acquiring” di Bper Banca (-0,93%), e su Enel, che ha chiuso con un +0,76%. +1,2% di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Grazie ad un miglioramento iniziato nel corso della prima parte, le borse europee hanno chiuso le contrattazioni in sostanziale parità. Ovviamente i riflettori sono puntati sull’Ucraina, dopo che Putin ha riconosciuto due repubbliche auto-proclamatesi indipendenti e inviato truppe. Sul paniere delle blue chip, che si è fermato a 26.043,96(-0,02%), la performance migliore è stata registrata da Inwit (+3,73%), spinta dal fermento nel settore torri. Bene anche Eni e Tenaris (+1,34 e +0,82% rispettivamente), che hanno capitalizzato la terza seduta consecutiva di guadagni del greggio (+0,9% a 93,8 dollari in corrispondenza dello stop agli scambi in Europa). Denaro anche su Nexi (+0,89%), che sarebbe in trattative esclusive per l’acquisto del business del “merchant acquiring” di Bper Banca (-0,93%), e su Enel, che ha chiuso con un +0,76%. +1,2% di ...

