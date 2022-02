PayPal introduce una clausola incredibile: se non usi l’account paghi le spese del conto corrente (Di martedì 22 febbraio 2022) Dal 6 maggio saranno introdotte una serie di modifiche contrattuali unilaterali per accedere al servizio. Tra queste, sarà prevista una penale per i titolari di account PayPal che non utilizzano il servizio da almeno 12 mesi. Il noto sistema di pagamento PayPal introduce una tariffa per gli account inutilizzati – ComputerMagazine.itA partire dal 6 maggio ci saranno delle modifiche nelle condizioni di PayPal per gli utenti in Italia. Nelle comunicazioni ufficiali è stato indicato che non è necessaria alcuna azione per accettare la modifica. Le nuove condizioni infatti saranno automaticamente vincolanti. Il 6 maggio è la data indicata per coloro che non vorranno accettare i cambiamenti. Sarà infatti introdotta una tariffa di inattività per i conti che non sono stati utilizzati per almeno 12 mesi e una ... Leggi su computermagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Dal 6 maggio saranno introdotte una serie di modifiche contrattuali unilaterali per accedere al servizio. Tra queste, sarà prevista una penale per i titolari di accountche non utilizzano il servizio da almeno 12 mesi. Il noto sistema di pagamentouna tariffa per gli account inutilizzati – ComputerMagazine.itA partire dal 6 maggio ci saranno delle modifiche nelle condizioni diper gli utenti in Italia. Nelle comunicazioni ufficiali è stato indicato che non è necessaria alcuna azione per accettare la modifica. Le nuove condizioni infatti saranno automaticamente vincolanti. Il 6 maggio è la data indicata per coloro che non vorranno accettare i cambiamenti. Sarà infatti introdotta una tariffa di inattività per i conti che non sono stati utilizzati per almeno 12 mesi e una ...

