Non si è fermato all'alt dei vigili: 'Mi scuso. Ragazzi, non fate l'errore di emularmi' (Di martedì 22 febbraio 2022) Parla il 40enne fuggito con la Mustang all'alt della polizia municipale. 'Allucinante, c'è chi mi fa i complimenti'. Sui social insulti agli ... Leggi su lanazione (Di martedì 22 febbraio 2022) Parla il 40enne fuggito con la Mustang all'alt della polizia municipale. 'Allucinante, c'è chi mi fa i complimenti'. Sui social insulti agli ...

Advertising

DSantanche : Negli ultimi giorni escalation di aggressioni e rapine a Firenze. Tunisino sbarcato a Lampedusa 6 mesi fa fermato p… - fattoquotidiano : “Ieri giravo per Roma con un piccolo cartello ‘sciopero della fame – no discriminazione’ e mi ha fermato ben due vo… - AmbaAradam : RT @mariate29877567: @graziano_delrio Se era per quel guerrafondaio di Obama avremmo avuto milioni di profughi siriani Indovina chi lo h f… - aldo_rovi : RT @mariate29877567: @graziano_delrio Se era per quel guerrafondaio di Obama avremmo avuto milioni di profughi siriani Indovina chi lo h f… - Ted0foro : @carlo1493 @ConteZero76 @Banto000 @YoshiIrai @sciltian @rcolosimo @fabiospes1 @vecchiotrombone @anna_mitica… -