Migliori marcatori Champions League: le classifiche all-time (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Migliori marcatori Champions League: quali giocatori hanno segnato più goal e quali hanno fatto più reti con una squadra? Le classifiche all-time Cristiano Ronaldo domina la classifica dei Migliori marcatori di sempre in Champions League. Sono 140 le reti totali messe a segno da CR7 con le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus. Al suo inseguimento, ma staccato di 15 lunghezze, il suo rivale di sempre Lionel Messi, portatosi a 125 centri. Completa il podio il polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski, giunto a 82 goal. Al 4° posto Karim Benzema del Real Madrid con 76: il francese ha sopravanzato Raúl González Blanco, fermatosi a 71 reti in carriera nel massimo torneo continentale. Più indietro Thomas ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022): quali giocatori hanno segnato più goal e quali hanno fatto più reti con una squadra? Leall-Cristiano Ronaldo domina la classifica deidi sempre in. Sono 140 le reti totali messe a segno da CR7 con le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus. Al suo inseguimento, ma staccato di 15 lunghezze, il suo rivale di sempre Lionel Messi, portatosi a 125 centri. Completa il podio il polacco del Bayern Monaco Robert Lewandowski, giunto a 82 goal. Al 4° posto Karim Benzema del Real Madrid con 76: il francese ha sopravanzato Raúl González Blanco, fermatosi a 71 reti in carriera nel massimo torneo continentale. Più indietro Thomas ...

Advertising

Campanelli11 : @TommasoCeleri La differenza tra i capocannonieri del passato e quelli attuali non è così marcata, puoi aggiungere… - Mzucchiatti95 : A Berardi mancano 4 gol per fare capolino nella classifica dei migliori marcatori della storia della Serie A, quel… - CLACEV16 : @annalovesjuve Eh sai è entrato nella lista dei migliori marcatori dietro solo a giocatori che non conosce nessuno - Dunkest : ???? @DerthonaBasket raggiunge l’Olimpia in finale delle #LBAFrecciarossaF8 Vittoria per 94-82 contro la @Virtusbo… - SciabolataFFP : Ieri ennesima prestazione importante di Bremer in questo campionato. Si sta imponendo come uno dei migliori marcat… -