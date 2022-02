M5S: Conte, 'Spagna aumenta salario minimo, Italia che aspetta?' (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "La Spagna ha aumentato il salario minimo, uno strumento che ormai è presente in tutta Europa. In Italia cosa aspettiamo? #Alziamoisalari anche qui, in Senato c'è la proposta del M5S per dare dignità al lavoro. Basta retribuzioni indegne da 3-4 euro l'ora!". Lo scrive in un tweet il leader del M5S, Giuseppe Conte, postando il 'cinguettio' del premier spagnolo Pedro Sànchez. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "Lahato il, uno strumento che ormai è presente in tutta Europa. Incosa aspettiamo? #Alziamoisalari anche qui, in Senato c'è la proposta del M5S per dare dignità al lavoro. Basta retribuzioni indegne da 3-4 euro l'ora!". Lo scrive in un tweet il leader del M5S, Giuseppe, postando il 'cinguettio' del premier spagnolo Pedro Sànchez.

