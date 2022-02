Inter-Brozovic | ci siamo | ecco quando arriverà l’annuncio!

(Di martedì 22 febbraio 2022) Grande dimostrazione di attaccamento alla maglia per Marcelo, il quale, salvo imprevisti, andrà a firmare il rinnovo con l’. Mancava l’accordo sulle commissioni degli agenti del croato, che è stato trovato. Il regista andava a scadenza a giugno e ora, invece, firmerà un ricco contratto da 6 milioni annui fino al 2026, con la possibilità di aggiungerne uno bonus, come riferito da La Gazzetta dello Sport., Rinnovo,Il giocatore ha dimostrato come sia imprescindibile nello scacchiere di Inzaghi, le sue assenze sono coincise infatti con le prestazioni stagionali più deludenti (Empoli e Sassuolo). Lo stesso Marotta ha confermato che l’operazione sia alle battute finali e, salvo ribaltoni, per domani è prevista l’attesa fumata bianca. Edoardo Ciccarelli

Oggi La Gazzetta dello Sport conferma quanto vi abbiamo rivelato ieri: sono in arrivo le firme di Marcelo Brozovic con l'Inter, il rinnovo è fatto. E tornerà in campo in Genoa-Inter. Inzaghi venerdì riabbraccerà due titolarissimi di rientro dalla squalifica: in difesa si rivedrà Bastoni, che ha saltato... La sconfitta contro il Sassuolo ha di fatto sancito la crisi di risultati che sta vivendo l'Inter... Oltre ad aver praticamente annunciato il rinnovo di Brozovic, l'amministratore delegato interista ha... I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta interna contro il Sassuolo: "Ieri, al di là dell'approccio, si è visto che è mancata un'alternativa a Brozovic. Scamacca insieme a Frattesi dovrebbe essere il... Cinque punti in meno. La crisi, le certezze che si incrinano e il fattore B. L'Inter non sa più vincere, ha ceduto il primo posto in...