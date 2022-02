(Di martedì 22 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin invia le truppe nell’est dell’Ucraina, la corte costituzionale colombiana depenalizza l’aborto, 55 morti in un’esplosione in una miniera d’oro artigianale in Burkina Faso. Leggi

WeAreTennisITA : Il nuovo corso di Sinner inizia oggi alle ore 13 a Dubai, quando esordirà nel torneo affrontando Davidovich Fokina.… - patriziaprestip : E intanto nel #Donbass c’è chi festeggia con le bandiere russe invitando #Putin ad entrare presto nella regione…. #RussiaUcraina - il_pucciarelli : Andare a gara dal 2024, certo sì, intanto nel 2023 alle elezioni vince la destra e qualcosa si reinventano, e così… - BomprezziMarco : RT @WeAreTennisITA: Il nuovo corso di Sinner inizia oggi alle ore 13 a Dubai, quando esordirà nel torneo affrontando Davidovich Fokina. I… - ginadegasperi : @ebreieisraele @VeganKiki Si ma intanto è passato l’ Emergency Act che ricorda vagamente l’esautorazione del parlamento nel ‘33 in Germania -

...delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk e l'invio di 'una forza di pace'Donbass ... Carri armati verso il Donbass, Putin ordina il peacekeeping in UcrainaKiev 'capisce che le ...Secondo Goldman Sachs ,caso in cui si materializzasse lo scenario peggiore nello scontro tra ... In Italia l' Istat hadiffuso i dati definitivi sui prezzi al consumo di gennaio, che ...Nei giorni scorsi la polizia ha ripreso il controllo della capitale Ottawa, ma secondo Trudeau le misure sono ancora necessarie perché “la situazione nel paese è tesa e bisogna prevenire nuovi blocchi ...La speranza di vita a 65 anni con la pandemia si è ridotta e quindi non ci saranno incrementi dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia né dei requisiti per l'uscita anticipata dal lavoro. Anc ...