Inchiesta Open | Renzi alla prova in Senato | maggioranza divisa

AndreaMarcucci : Io credo che sull’inchiesta #Open ci sia una palese violazione dei giudici dell’articolo 68 della Costituzione. Spe… - petergomezblog : Inchiesta Open, la Cassazione annulla i sequestri a Carrai: è la terza volta. I pm dovranno restituire tutto all’im… - repubblica : Inchiesta Open, la Cassazione: illegittimi i sequestri a Carrai [di Luca Serranò] - Rossana44792035 : RT @AndreaMarcucci: Io credo che sull’inchiesta #Open ci sia una palese violazione dei giudici dell’articolo 68 della Costituzione. Spero c… - evarist05268091 : RT @AndreaMarcucci: Io credo che sull’inchiesta #Open ci sia una palese violazione dei giudici dell’articolo 68 della Costituzione. Spero c… -

... e in via definitiva, l'ordinanza del tribunale del riesame che rigettava il ricorso contro i sequestri subiti dall'imprenditore Marco Carrai nell'ambito dell'su. La Suprema Corte ha ......
Alle 18 di oggi, martedì 22 febbraio, Palazzo Madama sarà chiamato a decidere sul conflitto di attribuzione contro i pm dell'inchiesta Open per l'utilizzo di alcune chat Whatsapp e intercettazioni ...
È previsto nel pomeriggio di oggi, martedì 22 febbraio, un voto sul conflitto di attribuzione per il caso della Fondazione Open, che vede coinvolto il ... i magistrati di Firenze che hanno condotto ...