Guendalina Tavassi, l'ex marito Umberto D'Aponte in carcere: "Sono stata aggredita ancora, sotto gli occhi di mio figlio. I bambini sono traumatizzati" (Di martedì 22 febbraio 2022) Guendalina Tavassi e l'ex marito Umberto D'Aponte: un rapporto sempre più burrascoso e che adesso finirà in Tribunale. Nella serata di ieri 21 febbraio, l'ex gieffina si è lasciata andare ad un lungo e duro sfogo in cui ha spiegato che l'ex marito si trova in carcere. "Mi ritrovo a dovervi spiegare le cose perché altre persone, che non c'entrano nulla, si mettono in mezzo a parlare. Io parlo per tutelare i bambini, che sono stati sempre presenti anche all'ultima aggressione, premeditata, avvenuta da due persone dentro una macchina davanti agli occhi di mio figlio Sasy, che implorava di fermarsi", ha detto.

