Grande Fratello Vip, Alex Belli deve lasciare la Casa: “Speravo di avere qualche giorno in più”. Soleil Sorge neanche lo saluta (Di martedì 22 febbraio 2022) Alla fine anche Alex Belli ha dovuto dire addio al Grande Fratello Vip6. Durante la puntata di ieri 21 febbraio, l’attore di CentoVetrine ha dovuto lasciare la Casa di Cinecittà, dove si trovava in veste di ospite. Prima di uscire, però, ha voluto salutare la moglie Delia Duran, invitandola a seguirlo. “Hai fatto il primo passo di venire qui a riconquistarmi”, ha detto la showgirl sudamericana per poi scegliere di rimanere in gioco (tra l’altro è anche una delle finaliste). “Rimango per me, il resto lo sistemiamo fuori dal programma. Lo sai che io ti amo, però ci vuole del tempo”, ha aggiunto lei. Poi Alfonso Signorini ha annunciato agli altri compagni la notizia dell’addio di Belli e ha domandato a Soleil Sorge se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Alla fine ancheha dovuto dire addio alVip6. Durante la puntata di ieri 21 febbraio, l’attore di CentoVetrine ha dovutoladi Cinecittà, dove si trovava in veste di ospite. Prima di uscire, però, ha volutore la moglie Delia Duran, invitandola a seguirlo. “Hai fatto il primo passo di venire qui a riconquistarmi”, ha detto la showgirl sudamericana per poi scegliere di rimanere in gioco (tra l’altro è anche una delle finaliste). “Rimango per me, il resto lo sistemiamo fuori dal programma. Lo sai che io ti amo, però ci vuole del tempo”, ha aggiunto lei. Poi Alfonso Signorini ha annunciato agli altri compagni la notizia dell’addio die ha domandato ase ...

Advertising

trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - GrandeFratello : È nato il piccolo Gabriele! Quindi la super famiglia di Grande Fratello ha un membro in più! ?? #GFVIP - FlavianaSantor2 : Davide speriamo che vada a casa tanto a lui il grande fratello non ha dato niente solo i soldi. - redgetou : RT @Gaia_Mai_: A quelli che stanno intasando l'hashtag per commentare il tutto come fosse l'ennesima puntata del grande fratello auguro anc… -