Grande Fratello Vip 6, Soleil: "A casa vedono queste scene, mi fa schifo"

Nel corso della 43^ puntata del Grande Fratello Vip 6, è stato dedicato un ampio blocco al bacio saffico tra Delia Duran e Soleil Sorge. Quest'ultima ha ammesso di essere "schifata" per le scene che hanno potuto vedere i telespettatori. Per questo motivo la diretta interessata ha condannato il suo atteggiamento.

La stoccata di Signorini

Alfonso Signorini ha dedicato un ampio blocco, agli episodio accaduti lo scorso sabato nella casa del Grande Fratello Vip 6. Il conduttore ha ammesso che non sono state belle le scene mandate in onda. A detta del presentatore, alcuni telespettatori del reality show potrebbero non capire le immagini viste. Dunque, Signorini ha chiesto a tutti i "vipponi" di darsi una regolata soprattutto il sabato sera, quando ...

