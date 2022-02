Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo positivo al Covid: “Sarò assente per un po’, ma…” (Di martedì 22 febbraio 2022) Manuel Bortuzzo, per la prima volta dalla sua eliminazione, ieri è stato assente dallo studio del Grande Fratello Vip 6. La motivazione? I fan preoccupati si sono chiesti se il nuotatore avesse avuto dei ripensamenti a proposito della relazione con Lucrezia Selassié. Tutt’altro, Manuel ha infatti postato un messaggio attraverso il suo profilo Instagram che spiegava i motivi per cui non era presente in studio. L’ex gieffino si è mostrato in queste ultime puntate primo sostenitore e fan accanito della sua compagna, conosciuta all’interno del gioco. Purtroppo però, Manuel, negli ultimi giorni, ha scoperto di aver contratto il Covid-19. Bortuzzo dovrà farsi dunque il periodo di isolamento come da normative, fino ad esito negativo di contagio. Il giovane ha voluto anche ... Leggi su isaechia (Di martedì 22 febbraio 2022), per la prima volta dalla sua eliminazione, ieri è statodallo studio del Grande Fratello Vip 6. La motivazione? I fan preoccupati si sono chiesti se il nuotatore avesse avuto dei ripensamenti a proposito della relazione con Lucrezia Selassié. Tutt’altro,ha infatti postato un messaggio attraverso il suo profilo Instagram che spiegava i motivi per cui non era presente in studio. L’ex gieffino si è mostrato in queste ultime puntate primo sostenitore e fan accanito della sua compagna, conosciuta all’interno del gioco. Purtroppo però,, negli ultimi giorni, ha scoperto di aver contratto il-19.dovrà farsi dunque il periodo di isolamento come da normative, fino ad esito negativo di contagio. Il giovane ha voluto anche ...

