Finge sequestro | ' volevo fare come Lapo'

Un uomo di 35 anni, di Seregno (Monza), é stato denunciato dai carabinieri per simulazione di reato, insieme a due amici, per aver finto di essere stato rapito da due personaggi "pericolosi", a cui i ...Ha provato a fingere di essere sotto minaccia di due calabresi per estorcere denaro ai propri genitori. L'uomo, 35 anni, è stato denunciato dai carabinieri di Seregno (MB) per simulazione di reato, ...(ANSA) - SEREGNO (MONZA), 22 FEB - Un uomo di 35 anni, di Seregno (Monza), é stato denunciato dai carabinieri per simulazione di reato, insieme a due amici, per aver finto di essere stato rapito da ...Fatto calare il sipario sulla messa in scena, l’autore del finto sequestro avrebbe anche cercata di buttarla sul ridere, raccontato ai militari che anche Lapo Elkann a New York aveva fatto la stessa ...