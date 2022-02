Fermati per manovre strane al centro della città: trovati in possesso di droga, scattano due denunce (Di martedì 22 febbraio 2022) SENIGALLIA - Ancora un significativo sequestro di droga compiuto da parte del personale del Commissariato di Senigallia nell'ambito di un'attività che ha visto impegnati gli agenti nel contrasto al ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 22 febbraio 2022) SENIGALLIA - Ancora un significativo sequestro dicompiuto da parte del personale del Commissariato di Senigallia nell'ambito di un'attività che ha visto impegnati gli agenti nel contrasto al ...

enpaonlus : Cane narcotizzato davanti ai bambini muore in canile. Il dramma di Cucciolone - - krvcktr : Gli occupanti russi stanno bombardando con MLRS. Lugansk è in fiamme. Diversi proiettili sono volati nelle aree res… - AlexanderLandSp : Un 16enne piazza la bomba con il padre: fermati per l'attentato a un ristorante di Foggia - AceRoxasLOL : @polpi_91 Stamattina ho osato prendere un appuntamento sottolineando come sarei stato presente salvo che un asteroi… - GervasiRaffaele : “Putin sui responsabili del massacro di Odessa: “Li conosciamo per nome e faremo di tutto per punirli””… -