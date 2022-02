Esonero contributi autonomi | come chiedere il riesame

(Di martedì 22 febbraio 2022) Arriva dall’INPS il via libera alle domande diper ottenere l’parziale deiprevisto dalla Manovra 2021 a beneficio die professionisti colpiti dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19. A precisarlo il Messaggio dell’Istituto del 17 febbraio 2022 numero 803, con cui si ricorda che: Sono stati effettuati i controlli in merito all’iscrizione alla Gestione assicurativa previdenziale e l’assenza di un contratto di lavoro subordinato / trattamenti pensionistici; Gli importi risultanti dagli esiti delle domande disono provvisoriamente riconosciuti, in attesa delle successive verifiche; ma, soprattutto, è disponibile la funzione “” dedicata ai casi di reiezione o accoglimento parziale della domanda di. Il ...

