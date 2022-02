Concorso dirigenti scolastici 2017, 132 presidi pronti allo sciopero della fame: assunti al nord senza possibilità di rientro al sud (Di martedì 22 febbraio 2022) "Dirigiamo scuole, sparse prevalentemente in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Da due anni abbiamo affrontato una sfida che ha messo a dura prova le nostre vite: la pandemia da Covid19. In queste regioni ci siamo ritrovati ad affrontare il virus e a gestire comunità scolastiche disorientate dalla inesorabile diffusione del Covid19. Grazie alla collaborazione di tutto il personale scolastico siamo riusciti a reggere e gestire le scuole del Settentrione, garantendo la tenuta del sistema e contribuendo in modo sostanziale a garantire il diritto allo studio degli alunni". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 febbraio 2022) "Dirigiamo scuole, sparse prevalentemente in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Da due anni abbiamo affrontato una sfida che ha messo a dura prova le nostre vite: la pandemia da Covid19. In queste regioni ci siamo ritrovati ad affrontare il virus e a gestire comunità scolastiche disorientate dalla inesorabile diffusione del Covid19. Grazie alla collaborazione di tutto il personale scolastico siamo riusciti a reggere e gestire le scuole del Settentrione, garantendo la tenuta del sistema e contribuendo in modo sostanziale a garantire il dirittostudio degli alunni". L'articolo .

