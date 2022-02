Bonucci: “Vlahovic e Cr7? Imparagonabili” (Di martedì 22 febbraio 2022) Un Leonardo Bonucci a tutto tondo, concede una bella e lunga intervista al quotidiano spagnolo El Pais, a poche ore dalla delicata sfida di Champions League in casa del Villareal. Diversi gli argomenti trattati dal vicecapitano bianconero: da Vlahovic al rapporto ormai fraterno con Chiellini. Queste le sue dichiarazioni: -Rapporto con Chiellini: “Il segreto è la chimica che crea il tempo. Giochiamo insieme da più di dieci anni: ad un certo punto rubi i segreti dell’altro, hai uno scambio di energia costante. So cosa può succedere quando Giorgio fa un movimento e per lui è lo stesso. Siamo amici, andiamo anche a cena e in vacanza insieme”. Bonucci Chiellini IntervistaBonucci a tutto tondo da Vlahovic al futuro Juve -Paragone tra ... Leggi su rompipallone (Di martedì 22 febbraio 2022) Un Leonardoa tutto tondo, concede una bella e lunga intervista al quotidiano spagnolo El Pais, a poche ore dalla delicata sfida di Champions League in casa del Villareal. Diversi gli argomenti trattati dal vicecapitano bianconero: daal rapporto ormai fraterno con Chiellini. Queste le sue dichiarazioni: -Rapporto con Chiellini: “Il segreto è la chimica che crea il tempo. Giochiamo insieme da più di dieci anni: ad un certo punto rubi i segreti dell’altro, hai uno scambio di energia costante. So cosa può succedere quando Giorgio fa un movimento e per lui è lo stesso. Siamo amici, andiamo anche a cena e in vacanza insieme”.Chiellini Intervistaa tutto tondo daal futuro Juve -Paragone tra ...

Advertising

forumJuventus : Bonucci: 'Col Villareal saranno due partite complicate. Vlahovic è giovane, no ai paragoni con CR7. Il segreto del… - GiovaAlbanese : #VillarrealJuve ?? #UCL Le indicazioni di #Allegri ?? ?? #Vlahovic e #Morata sicuri; ?? Tre centrocampisti dei cinque… - calcio_coffee : Stasera riparte la #ChampionsLeague #Juve in campo con 4 terzini viste le assenze di Bonucci, Chiellini e Rugani.… - yoshi5477 : RT @forumJuventus: Bonucci: 'Col Villareal saranno due partite complicate. Vlahovic è giovane, no ai paragoni con CR7. Il segreto del mio r… - AlbOr_EsSence : RT @La_Bianconera: 'Non si possono fare paragoni tra #Vlahovic e #Ronaldo. Con #CR7 si iniziava dall'1-0, dava energia e mentalità al grupp… -