Berlusconi spegne le voci sul matrimonio: «Non mi sposerò» (Di martedì 22 febbraio 2022) Non ci sarà alcun matrimonio per Silvio Berlusconi e Marta Fascina. È lo stesso ex premier a smentire l’indiscrezione lanciata oggi dal quotidiano Libero. Voce che è rimbalzata per tutto il giorno da Arcore a Montecitorio, senza che però venisse né smentita né confermata. In una nota, il leader di Forza Italia ha chiarito: «Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità. Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari» Leggi ... Leggi su open.online (Di martedì 22 febbraio 2022) Non ci sarà alcunper Silvioe Marta Fascina. È lo stesso ex premier a smentire l’indiscrezione lanciata oggi dal quotidiano Libero. Voce che è rimbalzata per tutto il giorno da Arcore a Montecitorio, senza che però venisse né smentita né confermata. In una nota, il leader di Forza Italia ha chiarito: «Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità. Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari» Leggi ...

