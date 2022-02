Accoltella la ex, arrestato: il pm aveva chiesto carcere per stalking (Di martedì 22 febbraio 2022) commenta E' stato arrestato per aver Accoltellato e ferito gravemente l'ex moglie e il compagno di lei. Ma l'uomo, un 53enne albanese, era da tempo accusato di stalking dalla donna, che continuava a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 febbraio 2022) commenta E' statoper averto e ferito gravemente l'ex moglie e il compagno di lei. Ma l'uomo, un 53enne albanese, era da tempo accusato didalla donna, che continuava a ...

Advertising

Rose46820621 : RT @MediasetTgcom24: Accoltella la ex, arrestato: il pm aveva chiesto carcere per stalking #albanese - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Accoltella la ex, arrestato: il pm aveva chiesto carcere per stalking #albanese - bizcommunityit : Rimini, accoltella la ex e il nuovo compagno albergatore: arrestato - MediasetTgcom24 : Accoltella la ex, arrestato: il pm aveva chiesto carcere per stalking #albanese - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Rimini, accoltella ex moglie poi il nuovo compagno e la sorella: arrestato. #cronaca -