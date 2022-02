“A Benevento un consigliere può costare 4 380 euro al mese” | il caso di Annalisa Tomaciello

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCon i fondi del bilancio del Comune disi pagano ognile indennità fisse per gli amministratori e il presidente del Consiglio Comunale. Il sindaco Clemente Mastella riceve € 4.735, il vice sindaco Francesco De Pierro € 3.550, agli assessori e al presidente del Consiglio un massimo di € 2.840 a testa. Ai consiglieri comunali viene normalmente pagato un gettone di presenza di 43per ogni seduta del consiglio o di commissione, per un massimo di € 1.185 al. Bisogna però considerare anche i rimborsi ai datori di lavoro per i consiglieri che non sono liberi professionisti ai quali viene comunque corrisposto lo stipendio intero anche quando si assentano per partecipare alle Commissioni o ai Consigli. Ad esempio, ildipendente della ditta XXXXX ...