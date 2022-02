Wta Guadalajara 2022: programma, orari e ordine di gioco lunedì 21 febbraio con Bronzetti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Wta Guadalajara 2022, per quanto riguarda la giornata di lunedì 21 febbraio. Tutto pronto per il primo turno sul cemento messicano, che vedrà impegnata l’azzurra Lucia Bronzetti contro l’americana Catherine Mcnally. In campo anche Madison Keys contro la francese Harmony Tan. Di seguito il programma completo. programma WTA Guadalajara 2022 (LUNEDI 21 febbraio) ESTADIO AKRON A partire dalle ore 21 italiane: Kalinskaya vs (8) Zheng A seguire: Fruhvirtova vs (6) Stephens A seguire: Tan vs vs (2) Keys A seguire: (7) Doi vs Bouzkova COURT 1 A partire dalle ore 21 italiane: (5) Parrizas Diaz vs Schmiedlova A ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il, glie l’didel Wta, per quanto riguarda la giornata di21. Tutto pronto per il primo turno sul cemento messicano, che vedrà impegnata l’azzurra Luciacontro l’americana Catherine Mcnally. In campo anche Madison Keys contro la francese Harmony Tan. Di seguito ilcompleto.WTA(LUNEDI 21) ESTADIO AKRON A partire dalle ore 21 italiane: Kalinskaya vs (8) Zheng A seguire: Fruhvirtova vs (6) Stephens A seguire: Tan vs vs (2) Keys A seguire: (7) Doi vs Bouzkova COURT 1 A partire dalle ore 21 italiane: (5) Parrizas Diaz vs Schmiedlova A ...

