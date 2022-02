Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2022 ore 17:45 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2022 ORE 17:35 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 FIRENZE Roma DOVE AL MOMENTO A CAUSA DI LAVORI IN DIREZIONE FIRENZE ABBIAMO UNA CODA DI 4KM, IN AUMENTO TRA ORVIETO E FABRO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA CODE TRA LA TIBURTINA E LA PRENESTINA RALLENTMANETI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI E AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CASILINA DA VIA DI TORRENOVA AL GRA IN DIREZIONE Roma PER IL TRASPORTO FERRIVIARIO SEGLIAMO LA FERROVIA Roma PISA RALLENTATA PER GUASTO AI SISTEMI DI GESTIONE DELLA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 febbraio 2022)DEL 21 FEBBRAIOORE 17:35 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A1 FIRENZEDOVE AL MOMENTO A CAUSA DI LAVORI IN DIREZIONE FIRENZE ABBIAMO UNA CODA DI 4KM, IN AUMENTO TRA ORVIETO E FABRO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE TRA LA TIBURTINA E LA PRENESTINA RALLENTMANETI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI E AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CASILINA DA VIA DI TORRENOVA AL GRA IN DIREZIONEPER IL TRASPORTO FERRIVIARIO SEGLIAMO LA FERROVIAPISA RALLENTATA PER GUASTO AI SISTEMI DI GESTIONE DELLA ...

