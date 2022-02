Uomini e Donne anticipazioni 21 febbraio: rissa sfiorata tra Armando e Diego (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nella puntata di oggi, lunedì 21 febbraio, di Uomini e Donne accadranno molti avvenimenti degni di nota. Il primo riguarderà una lite molto accesa tra Diego e Armando. I due avranno uno scontro così acceso, al punto da sfociare quasi in una rissa. A placare gli animi saranno i presenti in studio ed anche un membro dello staff. Ma questo non è tutto. Scopriamo tutto quello che accadrà. La rissa sfiorata tra Armando e Diego a Uomini e Donne Le anticipazioni della messa in onda del 21 febbraio di Uomini e Donne rivelano che si parlerà, ancora una volta, di trono classico e over. Maria De Filippi chiederà a Ida e ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nella puntata di oggi, lunedì 21, diaccadranno molti avvenimenti degni di nota. Il primo riguarderà una lite molto accesa tra. I due avranno uno scontro così acceso, al punto da sfociare quasi in una. A placare gli animi saranno i presenti in studio ed anche un membro dello staff. Ma questo non è tutto. Scopriamo tutto quello che accadrà. LatraLedella messa in onda del 21dirivelano che si parlerà, ancora una volta, di trono classico e over. Maria De Filippi chiederà a Ida e ...

Advertising

TeresaBellanova : Oggi ricorre la Giornata Nazionale del personale sanitario. Uomini e donne che non finiremo mai di ringraziare per… - PaoloGentiloni : Grazie alle donne e agli uomini del sistema #sanitario. Se in questi due anni ci siamo sentiti meno soli lo dobbiam… - sole24ore : Pechino 2022, Italia Team chiude con 17 medaglie, donne meglio degli uomini - Profilo3Marco : RT @sole24ore: Pechino 2022, Italia Team chiude con 17 medaglie, donne meglio degli uomini - gregoriirene : Ogni domenica penso che #LAmicaGeniale3 non è ambientato ai giorni nostri ma è come se lo sia, perché io mi ricordo… -