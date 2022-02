Ucraina: se la guerra non scoppiasse, non sarebbe certo per merito dell’Unione europea (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sembra oggi più che mai applicabile all’Europa la definizione che a suo tempo il cancelliere austriaco Metternich diede dell’Italia. L’Europa è oggi poco più che un’espressione geografica. Non voglio certo negare l’esistenza di un complesso e costoso apparato di leggi e funzionari, radicato in alcune città come Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo, ma tale costoso e complesso apparato difetta di una propria identità politica ovvero di una propria sovranità. Infatti esso è pressoché totalmente assoggettato a lobby neoliberiste espressione di finanza e industria sul piano interno e a Stati Uniti e Nato su quello internazionale. E’ principalmente per ribadire tale sudditanza che l’amministrazione statunitense ha intrapreso un rischiosissimo giochetto, dando vita da qualche tempo a una vera e propria guerra psicologica. Fatto sta che da settimane ormai i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sembra oggi più che mai applicabile all’Europa la definizione che a suo tempo il cancelliere austriaco Metternich diede dell’Italia. L’Europa è oggi poco più che un’espressione geografica. Non voglionegare l’esistenza di un complesso e costoso apparato di leggi e funzionari, radicato in alcune città come Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo, ma tale costoso e complesso apparato difetta di una propria identità politica ovvero di una propria sovranità. Infatti esso è pressoché totalmente assoggettato a lobby neoliberiste espressione di finanza e industria sul piano interno e a Stati Uniti e Nato su quello internazionale. E’ principalmente per ribadire tale sudditanza che l’amministrazione statunitense ha intrapreso un rischiosissimo giochetto, dando vita da qualche tempo a una vera e propriapsicologica. Fatto sta che da settimane ormai i ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Speranza che dichiara guerra a Draghi, Ricciardi che vuole la quarta dose e la Lamorgese che boicotta i referendu… - repubblica : Ucraina-Russia, notte di tensioni al confine. Johnson: 'Putin prepara la piu' grande guerra in Europa dal 1945' - fattoquotidiano : Johnson: “Mosca prepara la più grande guerra in Europa dal 1945” - Ilconservator : RT @tempoweb: #Putin riconosce i separatisti: sull’orlo della guerra #Russia-#Ucraina. #Ue colta di sorpresa #donbass #Luhansk #guerra #21f… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: La crisi in Ucraina ha implicazioni per il mondo intero: scatta l'allarme per il nord Africa dove un potenziale confli… -