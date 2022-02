Spalletti: «Meritavamo qualcosa in meno. Osimhen era a rischio, è stato bravo a giocare 20-25 minuti» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Spalletti a fine partita: È stata una partita complicata, noi Meritavamo qualcosa in meno, il Cagliari di più. Mai preso in mano la partita. Loro volevano fare questa partita e noi un’altra. C’è da essere contenti per il risultato finale. Poi dopo queste partita di coppa (lui dice Champions), succede. Abbiamo fatto troppo poco dal punto di vista della qualità. Ogni volta che dite che siamo tutti, perdiamo quattro cinque giocatori. Osimhen era a rischio, è stato bravo a giocare 20-25 minuti. Fabian Ruiz ha un punto dove sente dolore, a Barcellona voleva giocare con la testa fasciata. Ma noi dobbiamo fare qualcosa di più. Se non usiamo la qualità che abbiamo, la partita la fanno gli ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 febbraio 2022)a fine partita: È stata una partita complicata, noiin, il Cagliari di più. Mai preso in mano la partita. Loro volevano fare questa partita e noi un’altra. C’è da essere contenti per il risultato finale. Poi dopo queste partita di coppa (lui dice Champions), succede. Abbiamo fatto troppo poco dal punto di vista della qualità. Ogni volta che dite che siamo tutti, perdiamo quattro cinque giocatori.era a, è20-25. Fabian Ruiz ha un punto dove sente dolore, a Barcellona volevacon la testa fasciata. Ma noi dobbiamo faredi più. Se non usiamo la qualità che abbiamo, la partita la fanno gli ...

Advertising

FcInterNewsit : Napoli, Spalletti: 'Scudetto, col Cagliari occasione persa. Ma meritavamo meno del pari' - fcin1908it : Spalletti: “Forse meritavamo meno. Sarà complicato contro chi lotta per salvezza” - TuttoMercatoWeb : Spalletti: 'Napoli mai entrato in gara, non meritavamo il pari. Osimhen non doveva esserci' - tuttonapoli : Spalletti a Dazn: 'Gara mai in mano, non meritavamo il pari! Osimhen non doveva esserci. Su Fabian...' - napolista : Spalletti: «Meritavamo qualcosa in meno. Osimhen era a rischio, è stato bravo a giocare 20-25 minuti» «Abbiamo fat… -