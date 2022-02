Sky – Napoli, le ultime di formazione col Cagliari. Fabian in panchina, Petagna-Mertens ballottaggio (Di lunedì 21 febbraio 2022) ultime novità di formazione per il Napoli che sfida il Cagliari alla Unipol Arena alle ore 19.00, turno valido per la 26a giornata di Serie A. Gli azzurri devono vincere per raggiungere il Milan in vetta alla classifica a 56 punti, superando anche l’Inter che ha perso con il Sassuolo, anche se i nerazzurri hanno una partita da recuperare. L’occasione per il Napoli è ghiotta, ma Spalletti deve fare a meno di: Insigne, Lobotka, Anguissa, Lozano e Politano.Sky conferma che Fabian Ruiz andrà in panchina e non sarà titolare nella formazione del Napoli che sfida il Cagliari. Il giocatore spagnolo è alle prese con un problema di pubalgia e non sarà rischiato, anche in vista della sfida con il Barcellona. Stessa cosa si farà ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 21 febbraio 2022)novità diper ilche sfida ilalla Unipol Arena alle ore 19.00, turno valido per la 26a giornata di Serie A. Gli azzurri devono vincere per raggiungere il Milan in vetta alla classifica a 56 punti, superando anche l’Inter che ha perso con il Sassuolo, anche se i nerazzurri hanno una partita da recuperare. L’occasione per ilè ghiotta, ma Spalletti deve fare a meno di: Insigne, Lobotka, Anguissa, Lozano e Politano.Sky conferma cheRuiz andrà ine non sarà titolare nelladelche sfida il. Il giocatore spagnolo è alle prese con un problema di pubalgia e non sarà rischiato, anche in vista della sfida con il Barcellona. Stessa cosa si farà ...

