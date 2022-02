"Se sei brutta ti valorizzano, ma...": Mammucari sta con Belen (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il conduttore ha commentato i recenti attacchi alla collega, condannando l'ipocrisia dilagante di chi chiede rispetto e solidarietà e poi attacca per primo Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il conduttore ha commentato i recenti attacchi alla collega, condannando l'ipocrisia dilagante di chi chiede rispetto e solidarietà e poi attacca per primo

Advertising

Sgarrixxx : @luciabrignoli se non hai il visualizzato sei una brutta persona, semplice - elisaberzii : l’insulto “sei brutta” non sarà mai paragonabile al “sei antipatica” - Rosa71714104 : Katia spillando su Alex “ sei proprio un coglione” Che concorrente , peccato per la brutta persona #gfvip #jeru - walter_porcino : @79_Sarah_ ??ma dai, non che la Santanchè sia brutta ma tu sei più bella - yutasauce : @i90sTY c'è sicuramente bisogno di tempo per cambiare, ma penso che debba cmabiare solo i comportamenti che TU riti… -