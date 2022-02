Ranking Wta aggiornato a lunedì 21 febbraio: Giorgi scivola di una posizione, sale Paolini (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tanti cambiamenti in chiave azzurra nella classifica Wta aggiornata a oggi, lunedì 21 febbraio. Camila Giorgi mantiene la leadership ma scende alla posizione numero 30. Best Ranking per Jasmine Paolini, entrata per la prima volta in top 50 il mese scorso, che sale altri due gradini ed è numero 44. scivola di quattro posizioni Martina Trevisan (92esima), mentre Lucia Bronzetti fa un altro passo avanti e sale al numero 112. Due posizioni in più anche per Sara Errani, risalita al numero 143. Perde due posti, invece, Elisabetta Cocciaretto, ora numero 164. CLASSIFICA WTA AGGIORNATA A LUNEDI 21 febbraio 1. Ashleigh Barty (Aus) 8330 (–) 2. Aryna Sabaelenka (Blr) 5563 (–) 3. Barbora Krejcikova (Cze) 5003 (–) 4. Paula Badosa ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tanti cambiamenti in chiave azzurra nella classifica Wta aggiornata a oggi,21. Camilamantiene la leadership ma scende allanumero 30. Bestper Jasmine, entrata per la prima volta in top 50 il mese scorso, chealtri due gradini ed è numero 44.di quattro posizioni Martina Trevisan (92esima), mentre Lucia Bronzetti fa un altro passo avanti eal numero 112. Due posizioni in più anche per Sara Errani, risalita al numero 143. Perde due posti, invece, Elisabetta Cocciaretto, ora numero 164. CLASSIFICA WTA AGGIORNATA A LUNEDI 211. Ashleigh Barty (Aus) 8330 (–) 2. Aryna Sabaelenka (Blr) 5563 (–) 3. Barbora Krejcikova (Cze) 5003 (–) 4. Paula Badosa ...

