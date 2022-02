Quarta dose vaccino anti Covid per tutti in autunno, la strategia contro la pandemia secondo Ricciardi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Quarta dose per tutti in autunno: è la previsione di Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, sul prossimo step da seguire nella strategia vaccinale anti Covid in Italia. Mentre il Paese imbocca la via dell’allentamento delle misure contro la pandemia, c’è chi frena e richiama alla massima prudenza: con la variante Omicron, secondo alcuni, lo scenario sarebbe ancora troppo fluido per dire definitivamente archiviata la fase più restrittiva del contenimento. Quarta dose per tutti in autunno: la strategia contro il Covid secondo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 febbraio 2022)perin: è la previsione di Walter, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, sul prossimo step da seguire nellavaccinalein Italia. Mentre il Paese imbocca la via dell’allentamento delle misurela, c’è chi frena e richiama alla massima prudenza: con la variante Omicron,alcuni, lo scenario sarebbe ancora troppo fluido per dire definitivamente archiviata la fase più restrittiva del contenimento.perin: lail...

