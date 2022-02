Quarta dose vaccino a fragili | al via 1 marzo

(Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) -diai, si comincia l'1. Ad annunciarlo il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, oggi a Firenze, al termine della visita all'ospedale pediatrico Meyer. "Per ciò che riguarda ladianti Covid stiamo per dare le disposizioni attuative perché con il ministero della Salute e le Regioni stiamo ben individuando le platee - ha affermato - Ovviamente sarà abbastanza estensiva" per le categorie di persone più"e la mia indicazione è quella che partiremo il primo: quindi sicuramente continueremo a tenere l'organizzazione che c'è ora in atto". "Noi oggi abbiamo, con il ciclo completo, l'89% dei ...

"Chi fa la? intervista a Rossana Boldi" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Rossana Boldi (deputata, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Senato)). L'intervista è stata registrata lunedì 21 ..."Per ciò che riguarda ladi vaccino anti Covid stiamo per dare le disposizioni attuative perché con il ministero della Salute e le Regioni stiamo ben individuando le platee. Ovviamente sarà abbastanza estensiva "...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Quarta dose di vaccino ai fragili, si comincia l’1 marzo. Ad annunciarlo il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuo ...Dal primo marzo nuovo richiamo per i vulnerabili. L'annuncio del Commissario Figliuolo. Ieri Sicilia terza regione per contagi. Occupazione dei posti letto in rianimazione sopra la media nazionale ...