-Pordenone-Monza: formazioni e dove vederla (Di martedì 22 febbraio 2022) Domani 22 Febbraio 2022 nello Stadio Guido Teghil alle ore 18:30 si disputerà la partita -Pordenone-Monza valida per la 25 giornata di Serie B. I padroni di casa hanno vinto contro il Perugia, e hanno pareggiato con la Spal. Infine hanno perso per tre volte consecutive con il Parma, il Cittadella e la Reggina. Gli ospiti hanno vinto con la Reggina e hanno perso con la Cremonese. Infine hanno perso per due volte consecutive con la Spal e la Ternana e infine hanno perso con il Pisa. Lecce vs Cittadella: in tv e formazioni -Pordenone-Monza: probabili formazioni Pordenone (4-4-2): Perisan, El Kaouakibi, Dalle Mura, Barison, Perri, Zammarini, Lovisa, Di Serio, Torrasi, Cambiaghi, Butic. Giocatori da tenere d’occhio: Nicolò Cambiaghi. il gol manca ormai da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 22 febbraio 2022) Domani 22 Febbraio 2022 nello Stadio Guido Teghil alle ore 18:30 si disputerà la partita -valida per la 25 giornata di Serie B. I padroni di casa hanno vinto contro il Perugia, e hanno pareggiato con la Spal. Infine hanno perso per tre volte consecutive con il Parma, il Cittadella e la Reggina. Gli ospiti hanno vinto con la Reggina e hanno perso con la Cremonese. Infine hanno perso per due volte consecutive con la Spal e la Ternana e infine hanno perso con il Pisa. Lecce vs Cittadella: in tv e: probabili(4-4-2): Perisan, El Kaouakibi, Dalle Mura, Barison, Perri, Zammarini, Lovisa, Di Serio, Torrasi, Cambiaghi, Butic. Giocatori da tenere d’occhio: Nicolò Cambiaghi. il gol manca ormai da ...

Advertising

sowmyasofia : -Pordenone-Monza: formazioni e dove vederla - Deepnightpress : Raddoppio Italy Serie B 22-02-22 con Cremonese vs Vicenza e Pordenone vs Monza - #RADDOPPIO #CremoneseVicenza… - serieB123 : Il Monza va a caccia di riscatto contro il Pordenone - serieB123 : Il Monza parte favorito sul campo del Pordenone - sportli26181512 : Il #Monza va a caccia di riscatto contro il #Pordenone: Gli ultimi della classe in #campionato non hanno mai fatto… -